وظائف خالية بشركة بنسلايت لجميع المؤهلات

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلم شركة بنسلايت من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات للعمل فورا بفروع الشركة في بني سويف، ونقدم الآن تفاصيل الوظائف ورابط التقديم كالتالي:
المسميات الوظيفية:
- مطلوب أمين مخزن، ويشترط الخبرة، وان يكون حاصل على بكالوريوس تجارة.
- مطلوب كهربائي الكترونيات شرط الخبرة والعمل عبارة عن تجميع الكهرباء لوحدات الإضاءة داخل المصنع.
- مطلوب لحام ارجون ويشترط الخبرة.
- مطلوب فني طلاء كهرباء بالغمس شرط الخبرة.
- مطلوب فني رش بودرة الكتروستاتك شرط الخبرة.
- مطلوب مشغل معادن CNC شرط الخبرة.
- مطلوب عمال صنفرة حديد.
الشروط والمزايا
يشترط جميع لمؤهلات عليا ومتوسطة، وان يكون المتقدم من سكان بني سويف والقرى المجاورة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد.
وظائف أخرى: –
تقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية وحوافز شهرية وعقود عمل سنوية، كما توفر مواصلات، واجازات سنوية ورسمية، والعمل 5 أيام أسبوعيا، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.
كيفية التقديم على الوظائف
للراغبين يرجى التقديم من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم بالرابط التالي “وظائف شركة بنسلايت“.
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