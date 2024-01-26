وظائف خالية بشركة بنسلايت لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلم شركة بنسلايت من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات للعمل فورا بفروع الشركة في بني سويف، ونقدم الآن تفاصيل الوظائف ورابط التقديم كالتالي:

المسميات الوظيفية:

مطلوب أمين مخزن، ويشترط الخبرة، وان يكون حاصل على بكالوريوس تجارة.

مطلوب كهربائي الكترونيات شرط الخبرة والعمل عبارة عن تجميع الكهرباء لوحدات الإضاءة داخل المصنع.

مطلوب لحام ارجون ويشترط الخبرة.

مطلوب فني طلاء كهرباء بالغمس شرط الخبرة.

مطلوب فني رش بودرة الكتروستاتك شرط الخبرة.

مطلوب مشغل معادن CNC شرط الخبرة.

مطلوب عمال صنفرة حديد.

الشروط والمزايا

يشترط جميع لمؤهلات عليا ومتوسطة، وان يكون المتقدم من سكان بني سويف والقرى المجاورة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد.

وظائف أخرى: –

تقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية وحوافز شهرية وعقود عمل سنوية، كما توفر مواصلات، واجازات سنوية ورسمية، والعمل 5 أيام أسبوعيا، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين يرجى التقديم من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم بالرابط التالي “وظائف شركة بنسلايت“.