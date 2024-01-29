يونيون اير تعلن عن وظائف شاغرة براتب 6000 جنية ولا يشترط مؤهل

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة يونيون اير للتكييف والأجهزة الكهربائية عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل للعمل فورًا بفرع الشركة بالسادس من أكتوبر، براتب يبدا من 6000 جنية بالإضافة إلى حوافز شهرية ومزايا عدّة، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف ورابط التقديم على الوظائف:

وظائف شركة يونيون اير

مطلوب فني صيانة ميكانيكا ماكينات.

مطلوب فني لحام.

مطلوب فني صيانة كهرباء ماكينات.

الشروط والمزايا:

أوضحت الشركة أنه لا يشترط مؤهل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 6000 جنية + حوافز شهرية وإضافي سهر وإضافي عن الاجازات، بالإضافة إلى توفير مواصلات، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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رابط التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلنة بشركة يونيون اير يرجى التسجيل وملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي”وظائف شركة يونيون اير للأجهزة الكهربائية” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة.