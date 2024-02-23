وظائف خالية بشركة جورميه لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة جورميه من خلال وزارة الشباب والرياضة عبر مبادرة توظيف مصر، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من ذوي الهمم، للعمل بفروع الشركة برواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة جورميه

مطلوب كاشير.

مطلوب منسقين ممرات.

مطلوب محضر طلبات.

مطلوب موظفين خدمات.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسطة، وذلك من ذوي الهمم، على أن يكون غير مؤمن عليه وغير مستفيد من معاش.

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وتقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية، بالإضافة إلى توفير الشركة تأمينات طبية واجتماعية وفرص للترقي للعاملين، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم اجازة أسبوعيًا، واجازات رسمية.

التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم والمؤهل وشهادات الخبرة أن وجدت ورقم الهاتف، على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة جورميه“.