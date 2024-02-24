شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في فروع شركة بارسونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بارسونز العالمية- المتخصصة بمجال الحلول الرقمية والبنية التحتية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من في كل من جدة، وجازان، والرياض، وينبع، ونيوم.

تفاصيل وظائف شركة بارسونز

وبيّنت شركة بارسونز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول مشروع.

– مساح كميات أول/ مدني.

– مساح كميات/ مدني.

– مهندس مشاريع.

– مدير قسم التكاليف.

– خبير إدارة حركة المرور.

– كاتب حسابات.

– منسق التدريب.

– مهندس رئيسي/ معماري.

– مدير تجاري.

– مدير مشروع.

– مدير أول التصميم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بارسونز، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)