اذهبي للطبيب فورا.. أعراض تؤكد إصابة طفلك بمتحور كورونا الجديد JN.1

القاهرة - سمر حسين - صحة

تريد الأمهات معرفة كيفية وقاية أبنائها من الفيروسات، خاصةً بعد الإعلان عن متحور كورونا الجديد JN.1، والذي ظهر خلال الفترة الأخيرة في عدد من دول العالم، وتتشابه أعراضه مع متحورات فيروس كورونا، وعلى الفور بات السؤال الأكثر ترددًا عن ما هي أعراض الإصابة به وهل يشكل خطوة كبيرة على الأطفال؟ وطرق الوقاية منه، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

هل متحور كورونا الجديد JN.1 خطر على الأطفال؟

نشرت وزارة الصحة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الجرعات الأولية من لقاح كوفيد تحمي من متحور كورونا الجديد 1.JN، لكن أعراضه تؤثر على الصحة فهي متشابهة مع متحورات كورونا، ولم يظهر حتى الآن في مصر، وأوضح محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه خطر بالفعل على الأطفال خاصةً ضعيفي المناعة.

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أعراض متحور كورونا الجديد JN.1

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، أن متحور كورونا الجديد 1.JN، يتسبب في مضاعفات تنفسية والتهاب رئوي، مؤكدًا أنها تتشابه مع البرد، لذلك يجب التوجه إلى الطبيب للتأكد والبدء في برتوكول العلاج، وتتمثل أعراضه في التالي:

- الحمى.

- السعال.

- الإعياء الشديد.

- شدة الاحتقان.

- سيلان الأنف.

- الصداع الشديد.

وأكد «الحداد»، أن الإصابة به تكون بأعراض مشابهة لأعراض البرد والإنفلونزا والحساسية، وتوجد أعراض مختلفة عند الإصابه به لدى الأطفال تتمثل في إحمرار العين، بالإضافة إلى ألم شديد في البطن أو القيء والإسهال.

الوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1

وقدم محمد الحوفي، أستاذ علوم الأعذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يجب الاهتمام بتغذية وصحة الطفل، وتتمثل في التالي:

- تناول العسل الأسود والأبيض في نظامهم الغذائي يوميًا.

- تناول البقوليات، لأنها غنية بالعناصر الأساسية للجسم.

- تناول البروتين والألياف والحديد والكالسيوم.

- الإكثار من تناول كميات كبيرة من السلطة.

- تناول الحمضيات خاصةً الليمون، لوقاية الجهاز التنفسي.

- إمداد الطفل بالبروتينات كاللحم والكبدة والبيض.

- الإكثار من الكرنب والخرشوف والباذنجان، ولها تأثير ضد الالتهابات وتحسن الجهاز المناعي.

- يفضل تناول السحلب، فهو منشط قوي ويشعر الجسم بالدفء، ويمنح الجسم الشعور بالنشاط والحيوية.