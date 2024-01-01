الامارات | كاتب جزائري يفارق الحياة بعد وداع محبّيه على «فيس بوك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب الجزائري عبدالرحمن يفصح، بعد نشره رسالة مؤثرة يودّع فيها محبّيه، بعد معاناته مرضاً عضالاً.

وكشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني، أن الراحل ترك رسالة على صفحته في «فيس بوك»، أول من أمس، فحواها: «أفارقكم أصدقائي من أجل عالم أفضل»، قبل أن يغادر للدار الباقية، تاركاً متابعيه في حالة حزن شديد.

والكاتب الراحل هو شقيق الصحافي في التلفزيون الحكومي، إسماعيل يفصح، الذي اغتاله إرهابيون في عام 1993، وهو خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة، تخصص سينوغرافيا وأكاديمية بريرا في مدينة ميلان الإيطالية.

وكان الراحل أصدر أول رواية «وقابيل قتل هابيل»، مهداة لروح الصحافي والأديب طاهر جاووت سنة 2011، كما صدر له عمل شهادة لروح شقيقه سنة 2015 بعنوان «يا جزائر تذكري إسماعيل يفصح والآخرين».