علماء يبتكرون لقاحا جديدا مضادا لمتغيرات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ابتكر علماء معهد كارولينسكا في السويد لقاحا جديدا مضادا لجميع متغيرات الفيروس التاجي المستجد "كوفيد-19".

وتشير مجلة bioRxiv إلى أن 24 شخصا أعمارهم فوق 64 عاما سبق أن تلقوا 4-5 جرعات من لقاح مضاد للفيروس، شاركوا في اختبارات هذا اللقاح الجديد. وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات فعاليته العالية ضد المتغيرات المتحورة للفيروس التاجي المستجد، ليس فقط ضد XBB بل وأيضا ضد المتغيرات الجديدة بما فيها BA.2.86.

وتجدر الإشارة، إلى أن اللقاحات المحدثة السابقة لم توفر الحماية المطلوبة ضد متحور "أوميكرون" والمتغيرات الجديدة، لأنها كانت مصممة للفيروس الأصلي. أما تأثير اللقاح الجديد فموجه بالدرجة الأولى ضد متحور "أوميكرون" الذي يختلف تماما عن السلالة الأصلية للفيروس.

واللقاحات المستخدمة حاليا للوقاية من "كوفيد-19" هي فعالة ضد الفيروس الأصلي SARS-CoV-2 وكذلك ضد متحور "أوميكرون" السائد حاليا في مختلف أنحاء العالم. ولكن الزيادة الحادة في عدد متغيراته، دفعت العلماء إلى ابتكار لقاح جديد مضاد لها. ولكن منذ ذلك الحين وحتى اليوم ظهرت متغيرات جديدة بما فيها BA.2.86 المتحور.