"لم تسمع عنها من قبل".. 3 مكملات غذائية تساعدك على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ترتبط السمنة بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة مثل مرض السكري والسكتة الدماغية، وقد ثبت أن وجود الكثير من الدهون الحشوية في البطن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان.

لذلك، فإن اتخاذ خطوات لتقليل وزنك قد يكون منقذًا للحياة، وللقيام بذلك، يجب إجراء تغييرات في نمط الحياة، وهذا يشمل تناول طعام صحي أكثر وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، ولحسن الحظ، هناك طريقة لتسريع عملية فقدان الوزن في شكل مكملات غذائية.

وهناك ثلاثة مكملات وعلاجات طبيعية يمكنك اتخاذها لتعزيز جهودك في إنقاص الوزن، نذكرها لكم وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

زيت الحبة السوداء:

يمكن شراؤه على شكل زيت أو أقراص، إذ يحتوي على مركبات طبيعية يمكنها تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، كما أنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات مفيدة لصحة الجهاز الهضمي بسبب محتواه العالي من الثيموكينون الذي يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهابات.

شيلاجيت:

هو مسحوق بني مائل إلى الأسود يُحْصَل عليه من الصخور الجبلية على شكل كبسولات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب.

بالإضافة إلى أن خصائصه المضادة للبكتيريا قد تساعد على تعزيز المناعة وحرق الدهون، ودعم نمو العضلات، وهو أمر ضروري لأهداف فقدان الوزن.

طحلب البحر:

المعروف أيضًا باسم "الطحلب الأيرلندي"، عبارة عن خضروات بحرية تشبه الأعشاب والطحالب البحرية، يمكن تناوله على شكل مسحوق أو كبسولة.

كما أنه يزود الجسم بالمعادن الأساسية، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف التي تعزز الشعور بالامتلاء، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، ويحتوي أيضًا على مادة فوكوكسانثين التي تساعد على تكسير الدهون.

وجدت دراسة أجرتها المجلة البريطانية للتغذية عام 2023 أن مزيجًا من زيت الحبة السوداء والشيلاجيت أدى إلى تحسين معدلات التمثيل الغذائي إلى حد بعيد وتقليل الدهون في الجسم لدى المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن، لذا من الضروري ملاحظة أن هذه المكملات ليست حلاً مستقلاً لإدارة الوزن.

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