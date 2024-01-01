لن تتوقع.. طبيب يكشف 3 طرق سريعة لخفض ضغط الدم خلال دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف الطبيب البريطاني، الدكتور جين كودل، ثلاث طرق لخفض ضغط الدم بسرعة في غضون دقائق.

وقال الدكتور كودل إن هذه الطرق الطبيعية يمكن أن تخفض ضغط الدم "بسرعة فائقة، حتى في غضون دقائق"، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

الاسترخاء

الطريقة الأولى عندما يسير المرضى من غرفة الانتظار إلى عيادة الطبيب أو مكان قياس ضغط الدم.

"إذا قمت بوضع كفة ضغط الدم على مرضاي على الفور، فيمكنني أن أخبرك أن ضغط الدم لديهم سيكون مرتفعًا جدًا."

في هذا السيناريو، قال الدكتور كودل إن المرضى غالبا ما يكونون قادرين على خفض ضغط الدم لديهم بسرعة كبيرة من خلال تخصيص لحظة للجلوس والاسترخاء، وأخذ نفسين عميقين، والسماح لجسمهم بالاستقرار.

ونصح كودل المرضى بأن يطلب من الشخص الذي يقوم بقياس ضغط الدم الانتظار بضع دقائق قبل فحصه.

التنفس واليقظة

يمكن أن يؤدي القلق أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات عالية، وفقًا للدكتور كودل.

وأوضح: “كم منكم يشعر بالقلق عندما يذهب إلى الطبيب؟ أو ربما تشعر بالقلق حتى عندما تفكر في الذهاب إلى الطبيب، بالمناسبة، هذا كثير من الناس، لدي مرضى بدأوا يشعرون بالقلق قبل أسبوعين من مجيئهم لرؤيتي."

في هذا السيناريو، قال الدكتور كودل إن القليل من اليقظة الذهنية والتأمل يمكن أن يخفض ضغط الدم في غضون دقائق.

وأضاف: وأيضا تمارين التنفس، خذ لحظة لأخذ بعض الأنفاس العميقة، للقيام ببعض تمارين التنفس، للحصول على بضع لحظات من التأمل الصامت، بعض اليقظة الذهنية يمكن أن تساعد حرفيًا في تركيزك، وتساعدك على الشعور بمزيد من الثبات والتركيز بحيث يكون قلقك أقل، وعلى الأرجح سينخفض ضغط دمك عند إعادة الفحص.

السيطرة على عواطفك

يمكن أن يكون للعواطف تأثير قوي على ضغط الدم، وفقًا للدكتور كودل.

وقال، إن البكاء، والحزن، والانزعاج يمكن أن يرفع ضغط الدم لدينا بشكل كبير، وإذا كانت لديك هذه المشاعر في عيادة الطبيب، فيمكن أن يرتفع ضغط دمك

وأضاف أن الحل السريع لذلك هو محاولة تهدئة مشاعرك، ناصحا: "إذا كنت تشعر بالغضب، سواء كان ذلك من خلال التنفس الذهني أو ممارسة الرياضة أو التأمل وما إلى ذلك، فركز على نفسك بحيث لا تشعر بالغضب كثيرًا حتى لا تشعر بالحزن، إن تغيير حالتك العاطفية يمكن أن يخفض ضغط دمك بسرعة كبيرة جدًا."

كيفية خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعا باستمرار

نصيحة الدكتور كودل هي للأشخاص الذين لا يكون ضغط دمهم مرتفعًا بشكل عام - فهو يرتفع عندما تكون هذه السيناريوهات قيد التنفيذ.

ولكن إذا كان ضغط دمك مرتفعًا دائمًا، فإن هدفك لن يكون أو لا ينبغي أن يكون خفض ضغط دمك بشكل حاد.

تريد خفض ضغط دمك على المدى الطويل، إليك نصائح تشمل:

تناول نظام غذائي صحي

التقليل من الملح في نظامك الغذائي

عدم التدخين أو الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنًا

التأكد من أنك تمارس الرياضة

الحفاظ على وزن صحي

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