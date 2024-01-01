علامة في المرحاض تكشف إصابتك بـ ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني البعض من الذهاب المتكرر للمرحاض للتخلص من البراز أكثر من مرتين في اليوم، وهذا قد يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يؤدي إلى تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية.

وفي نهاية المطاف، تستمر هذه الترسبات في النمو، مما يجعل من الصعب تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين، ويؤدي ذلك إلى تكون رواسب يمكن أن تنكسر فجأة وتشكل جلطة تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ماذا يحدث إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكولسترول؟

جسمك يحتاج إلى الكوليسترول لبناء خلايا صحية، ولكن ارتفاع مستوياته يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه هو حالة يكون فيها لديك الكثير من الدهون في الدم، ُتعرف أيًضا باسم "فرط شحميات الدم"، وتتسبب في تراكم الدهون الزائدة في الشرايين، والتي تتحد مع مواد أخرى في الدم لتكوين اللويحات .

وعلى الرغم من أن اللويحة لا تسبب أي مشاكل لسنوات، إلا أنها مع مرور الوقت تصبح أكبر حجما داخل الشرايين، ويمكن توريث ارتفاع نسبة الكوليسترول، ولكنه يحدث غالبا بسبب خيارات نمط الحياة غير الصحية، مما يجعله قابلًا للوقاية والعلاج.

كيف ترتبط حركات الأمعاء بمستويات الكوليسترول؟

يمكن أن يتأثر أي شريان في الجسم، بما في ذلك الشرايين المؤدية إلى الأمعاء، لقد وجد الباحثون أن حركات الأمعاء أكثر من مرة في اليوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية

وغالبا ما يكون مرض القلب الإقفاري مقدمة للإصابة بنوبة قلبية إلى جانب ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، كان هذا الاتجاه في حركة الأمعاء يحدث أيًضا مع مجموعة من المضاعفات المزمنة الأخرى، مثل قصور القلب، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسكري من النوع ،2 وأمراض الكلى المزمنة.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب والأمراض المرتبطة به يميلون إلى الإصابة بالإمساك لعدة أسباب مثل انخفاض تناول السوائل، أو قلة الحركة، أو المشي، أو أي نشاط بدني أو الأدوية، وفقدان الشهية، وضعف تناول الألياف، وانخفاض تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي هي أيًضا بعض العوامل التي تؤدي إلى الإمساك.

طرق الوقاية من ارتفاع مستويات الكوليسترول؟

تناول نظام غذائي مغذياً وصحي منخفض الكوليسترول والدهون الحيوانية وغني بالألياف، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان.

تجنب الكحول

الحفاظ على الوزن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب التدخين.

إجراء فحص الكوليسترول بشكل منتظم.

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