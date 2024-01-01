6 أعراض أولية تشير إلى انسداد الشرايين وحدوث أزمة قلبية - احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصلب الشرايين يحدث عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم سميكة ومتيبسة، مما يمنع تدفق الدم أحيانًا إلى الأعضاء والأنسجة.

أما الشرايين السليمة فتكون مرنة ولينة، ولكن مع الوقت قد تتصلب جدران الشرايين، وهو مرض يُسمى عادةً تصلب الشرايين، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وهناك أعراض أولية تشير لحدوث انسداد بالشرايين وحدوث أزمة قلبية وتشمل ما يلي:

تعرق الجسم البارد.

القيء.

الغثيان.

الشعور بالإرهاق الشديد.

صعوبة التنفس.

الدوخة.

وتشمل الأعراض الآخرى التى تشير إلى انسداد الشرايين، وحدوث أزمة قلبية ما يلي:

الخدر في أحد جانبي الجسم.

الشعور بالدوار الشديد.

تغيرات في الرؤية.

الإعياء.

وإذا ظهرت عليك تلك الأعراض يجب استشارة الطبيب في الحال لحل المشكلة.

وفيما يلي نصائح يمكن أن تساعدك على تقليل الإصابة بانسداد الشرايين وحدوث أزمة قلبية، وتشمل:

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة.

تناول نظام غذائي صحي.

الابتعاد عن التدخين.

تقليل السمنة.

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