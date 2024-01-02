الامارات | باحثون يحذّرون من ارتفاع الكوليسترول: بوابة لأمراض الشريان التاجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الكلية الامبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب في العاصمة البريطانية لندن من أن ارتفاع نسبة كوليسترول الدم، وارتفاع ضغط الدم قبل عمر 55 عاماً، يزيد من خطورة الإصابة بأمراض الشريان التاجي بشكل خاص.

وأوضح العلماء بالكلية البريطانية أن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي، وزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو النوع الضار من الكوليسترول، قبل سن 55 عاماً، يرتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

ونصح الباحثون بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يتطلب تغييراً في نمط الحياة بشكل عام، ويبدأ هذا التغيير بالحد من استهلاك الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب كامل الدسم، والابتعاد تماماً عن الزيوت المحولة والمهدرجة.

وأشار العلماء إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يفيد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، مع الحرص على العناصر الغذائية الغنية بأوميغا 3، مثل سمك السلمون والرنجة وبذور الكتان.

ونصح الباحثون البريطانيون بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام، وبشكل معتدل، مع الابتعاد عن التدخين، والحرص على إنقاص الوزن الزائد، والنوم بشكل كافٍ.