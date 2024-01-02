الامارات | الحلقة السابعة من «شاعر المليون» تنطلق الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة الحلقة السابعة من حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بمشاركة ستة شعراء.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة السابعة من البرنامج، الشعراء الستة الذين سيقدمون قصائدهم، وهم: أحمد بن فهد العتيبي، وعبدالله حنيف اليامي (السعودية)، وأحمد مصلح الفاعوري (الأردن)، وناصر هادي المنصوري (الإمارات)، ومحمد منصور المطرقّة (الكويت)، وسالم أحمد البديد المناعي (البحرين). وأسفرت الحلقة الماضية من البرنامج عن تأهل الشاعرين عبدالله الشقراني (الكويت)، وعبدالسلام رفيع السلمي (السعودية) إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم.