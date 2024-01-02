«لقاح كورونا لا يغني عن الكمامة».. 10 نصائح للوقاية من فيروسات الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استمرار حالة الطقس السيئ وتقلباته، التي تتعرض لها البلاد الأيام الحالية، وظهور متحورات فيروس كورونا الجديد، أصبح الحديث عن لقاح كورونا وارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية، هو الشغل الشاغل للمواطنين، وفي ظل الوباء المنتشر تسأل الأمهات عن: هل التطعيم بلقاح كورونا بديل للكمامة؟، خوفا على صحة أسرهن.

لقاح كورونا

أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، أن في ظل انتشار الأوبئة الحالية وإعلان وزارة الصحة عن متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، تلقى اللقاح لحاملي العدوى ضروري، لكنه لا يتعارض مع ارتداء الكمامة: «حتى تلقي اللقاح بيكون له أعراض جانبية، بسبب المناعة التي تولدت من اللقاح، والكمامة بتحافظ على الجهاز التنفسي في كل الأحوال».

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هل التطعيم بلقاح كورونا بديل للكمامة؟

وأكد أن حاملي الفيروس بعد تلقي اللقاح قد يكونوا مصدرًا لعدوى غيرهم ضعيفي المناعة، لذلك يجب ارتداء الكمامة: «تظل هناك نسبة حتى لو كانت محدودة لإصابة من تلقى اللقاح بالمرض، ولذلك نشدد على ضرورة ارتداء الكمامة، وحالة خطيرة لازم لبس الكمامة فيها هي ظهور آثار جانبية للقاح»، خاصةً أنه يجب الحذر خلال الشهور المقبلة مع تقلبات الطقس بعدم خلع الكمامة الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

الوقاية من فيروسات الشتاء

أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«هُن»، أن الفيروس موسميًا مثل الإنفلونزا، وقدمت نصائح لا بد من الالتزام بها تفاديًا للإصابة به:

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

- الالتزام بارتداء الكمامة خارج المنزل، وداخله إذا كان هناك حاملي المرض في المنزل.

- تجنب تناول الطعام والمشروبات في المطاعم والكافيهات، والأماكن التي يجتمع بيها أشخاص كثيرين.

- تجنب التدخين إذ أنه يدمر الرئتين مع ظهور المتحورات والفيروسات.

- تناول التغذية الجيدة والمشروبات الصحية وممارسة الرياضة بالمنزل.

- في حال ظهور أي علامات للإعياء والتعب يجب استشارة الطبيب فورًا وتطبيق العزل المنزلي.

- الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس قبل العاشرة صباحًا أو بعد الرابعة عصرًا

- الاهتمام بتطهير وتنظيف المنزل بصفة دورية والالتزام بغسيل الأيدي لمدة لاتقل عن 20 ثانية بصفة دورية.

- الالتزام بالنوم ليلًا لمدة لا تقل عن 8 ساعات.