الامارات | نوبة قلبية سببها الخوف بعدما تطوع للعبة في سيرك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقل أحد المتطوعين من جمهور عرض سيرك إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية، خلال مشاركته في عملية رمي السكاكين التقليدية.

ووافق الرجل الذي قالت وسائل الإعلام إنه في الثلاثينات من عمره على المشاركة في العرض المثير لفرقة «سيرك الرعب» الذي كان يمارس نشاطاته في سرقسطة بإسبانيا يوم الجمعة الماضي.

وطُلب من المتطوع، خلع قميصه وتم تعصيب عينيه قبل ربطه بلوحة متحركة. ولكن على الرغم من نجاح رمية السكين الأولى، إلا أنه انهار قبل رمي السكين الثانية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «هيرالدو» اعتقد بعض المتفرجين أن الدراما كانت جزءاً من العرض قبل أن يبدأ المنظمون في استخدام الميكروفونات لمطالبة الأطباء بالصعود إلى المسرح. وكانت الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفون من بين المستجيبين للطوارئ الذين تم حشدهم قبل منتصف ليل الجمعة.

وألغي عرض السيرك وطُلب من الجمهور المغادرة قبل نقل المتطوع إلى المستشفى. وأدخل إلى وحدة العناية المركزة، لكن حالته الحالية لم تُعرف بعد.

وعلى الرغم من أن المشهد تضمن أسلحة، إلا أن مصادر مطلعة قالت إن المتطوع لم يتعرض لأي خطر على الإطلاق، لأنه تم تثبيتها في لوحة من قبل فناني الأداء الذين وقفوا بجانبها، بدلاً من أن يقذفها قاذف السكين المفترض من مسافة بعيدة.

وكان سيرك الرعب، يقدم عروضه في سرقسطة منذ 19 ديسمبر، وكان من المقرر أن يبقى لمدة أسبوع آخر.