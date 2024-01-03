الامارات | نزيف اللثة.. سوء عناية بالأسنان أم أسباب أخرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرجع نزيف اللثة إلى أسباب عدة، من بينها سوء العناية بالفم والأسنان، ما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا التي تتسبب في التهاب اللثة. وأوضح مركز كاري لطب الأسنان بمدينة كولونيا الألمانية، أن نزيف اللثة له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيراً إلى أنه قد يرجع إلى نقص فيتامين C أو اضطرابات هرمونية أو التدخين أو التوتر النفسي أو مرض السكري.

وأضاف المركز أنه ينبغي استشارة الطبيب إذا استمر نزيف اللثة، على الرغم من العناية الجيدة بالفم والأسنان، لاسيما إذا امتد الالتهاب إلى نطاقات أخرى من دعائم الأسنان، وهو ما يعرف بالتهاب دعائم السن، والذي قد يؤدي في حال عدم علاجه إلى تخلخل الأسنان وسقوطها وانحسار عظام الفك. كما قد تصل الجراثيم إلى مجرى الدم وتتسبب في حدوث ترسبات في الأوعية الدموية، وترفع خطر الإصابة بأزمة قلبية.