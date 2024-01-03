الامارات | كرنفال شرطة دبي ينبض بالحياة والموسيقى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد شرطة دبي لإطلاق «كرنفال شرطة دبي» الذي سيتواصل في «سيتي ووك» حتى السابع من الشهر الجاري.

ويستعرض الكرنفال المشاريع المستقبلية مع أحدث التطورات في مجال السلامة والتكنولوجيا وسط أجواء احتفالية تنبض بالحياة مع الفرق والاستعراضات الموسيقية الحيّة.

وسيعيش سكان دبي وزوارها رحلة الابتكار مع شرطة دبي، إذ سيتم الكشف عن أحدث مشاريع شرطة دبي الرائدة، وإظهار التزامها بأعلى معايير السلامة مع فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات التي تستخدمها لتطبيق القانون.

وسيستمتع الجمهور بأجمل الإيقاعات والمقطوعات الموسيقية التي ستؤديها فرقة شرطة دبي الموسيقية، وسيكون هناك موكب الفرسان وعرض الكلاب البوليسية، إذ ستعرض الكلاب المدربة باحترافية عالية عرضاً حول كفاءتها في أداء المهام المتخصصة.

أما عشاق السيارات فتنتظرهم تجربة استثنائية مع مجموعة من المركبات التي تمتلكها شرطة دبي والمعروفة بسرعتها وكفاءتها الفائقة، إذ سيشاهدون مهارات قائدي تلك السيارات ضمن عروض مبهرة تُعرّفهم أكثر إلى كيفية تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والسلامة.

ومن المتوقع أن يكون اليوم الأخير من كرنفال شرطة دبي حدثاً استثنائياً، إذ سيشهد انطلاق موكب يضم خيّالة الشرطة، وفرق الموسيقى الجوّالة، وأروع السيارات، وغيرها في «سيتي ووك».