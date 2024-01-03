الامارات | ضيوف القرية العالمية على موعد مع «فيوجن جابان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن أحدث عروضها الترفيهية العالمية التي ستحتضنها خلال يناير الجاري.

وستنضم فرقة «فيوجن جابان» إلى القرية العالمية، اعتباراً من السبت المقبل إلى الثاني من فبراير، باستعراضاتها الساحرة على أنغام موسيقى «الهيب هوب» على خشبة المسرح الرئيس.

وتتألف «فيوجن جابان» من مجموعتين شهيرتين هما: «فابيولس سسترز» و«كيوشو دانجي»، وتقدمان بأدائهما المميز في العديد من المسارح والفعاليات العالمية عروضاً تجمع بين حركات «الهيب هوب» والألعاب البهلوانية على أنغام الموسيقى.

وضمن مشاركاتها العالمية، وصلت مجموعة «فابيولس سسترز» إلى نهائيات الموسم الثاني من مسابقة «وورلد أوف دانس»، التي حققت فيها انتصارات متوالية ضمن منافساتها في فئة الشباب في عامي 2016 و2017، إذ حصدت لقب بطولة العالم، فيما بلغت نصف نهائي منافسات برنامج المواهب الآسيوي، وبرنامج المواهب البريطاني، وحظيت بإشادات كبيرة لأدائها المميز والرقم القياسي في عدد النقاط التي حققتها خلال المنافسات.

كما تنضم مجموعة «كيوشو دانجي» الشهيرة بأدائها الحماسي، وهي الفرقة التي حصدت ضمن مشاركتها في «وورلد أوف دانس» 2015، التي عُرفت خلالها باسم «كيوشودانجي شينسنجومي»، جائزة فئة الشباب ضمن منافسات المسابقة، فضلاً عن حصولها على العديد من الجوائز المحلية في اليابان، بما فيها منافسات «أول جابان سوبر كيدز» و«كلاش أوف سنيكرز» و«جابان دانس ديلايت» و«دانس ألايف جابان».

• 6 يناير الجاري تنطلق عروض الفرقة على المسرح الرئيس.