اذهب للطبيب فورا..5 أعراض تشير إلى انسداد الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن للشرايين المسدودة أن تقطع إمدادات الدم إلى مناطق مختلفة من الجسم، ويحدد موقع الانسداد العلامات والأعراض.

تحمل الشرايين الدم المليء بالأكسجين والمواد المغذية إلى كل خلية في الجسم، وعندما ينقطع هذا الإمداد قد تواجه أعراضًا تختلف في شدتها، حيث يمكن لبعض الأنسجة والأعضاء أن تتحمل بعض الانخفاض في إمدادات الدم وتتجدد، بينما يموت البعض الآخر.

مرض الشريان التاجي (CAD) هو الشكل الأكثر شيوعًا لأمراض القلب ويتطور عندما تصبح الشرايين التي تزود قلبك بالدم ضيقة أو مسدودة بمرور الوقت، غالبًا ما تكون هذه الانسدادات نتيجة لتراكم الدهون التي تسبب اللويحات.

يمكن أن يزداد حجم اللويحات حتى لا يتدفق الدم من خلالها، أو يمكن أن تنكسر قطع منها وتستقر في مناطق أخرى من الأوعية الدموية.

نوع آخر شائع من انسداد الشرايين هو السكتة الدماغية، وتحدث بسبب انسداد مماثل لتلك التي يمكن أن تحدث في مرض الشريان التاجي، ولكن هذا الانسداد يحدث في الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين.

في حالة كل من CAD والسكتة الدماغية، يمكن أن تموت أنسجة قلبك ودماغك بسرعة بدون الأكسجين، مما يؤدي إلى تلف دائم، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

وعادةً ما يؤدي انسداد الشرايين التاجية إلى نوبة قلبية، بينما يمكن أن تسبب السكتة الدماغية أعراضًا عصبية.

الأعراض:

ألم في الصدر يمتد إلى الرقبة أو الفك أو الذراع أو الظهر.

التعرق.

ضيق التنفس.

الدوخة.

الإغماء (فقدان الوعي المفاجئ).

أعراض انسداد الشريان الدماغي:

تدلي الوجه.

كلام غير واضح.

مشاكل التوازن.

تغييرات الرؤية.

فقدان الوعي.

أعراض السكتة الدماغية محددة جدًا لمنطقة معينة من الدماغ حيث ينقطع تدفق الدم، وبمجرد تلف هذه الأنسجة، لا يمكن استعادة الوظيفة في تلك المناطق.

وبالمثل، فإن انسداد الشرايين في مناطق أخرى من الجسم سوف ينتج عنه أعراض خاصة بتلك المناطق، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب انسداد الشريان المحيطي تورمًا في قدميك وساقيك، في حين أن انسداد الشريان الشبكي يمكن أن يسبب تغيرات في الرؤية.

تنقل الشرايين الدم إلى كل عضو وأنسجة في جسمك، لذا إذا لاحظت أعراضًا تؤدي إلى إضعاف أو تقليل الوظيفة في أي منطقة من جسمك، فيجب استشارة الطبيب فورا.

تشمل الأعراض غير العادية التي قد تظهر ما يلي:

تغيرات في لون البشرة

تغيرات في التبول

ألم في الظهر

برودة اليدين أو القدمين

الضعف الجنسي لدى الرجال

يعد ألم الصدر وضيق التنفس وفقدان الوعي من الأمثلة على الأعراض التي تتطلب عناية طبية فورية.

الأسباب:

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بانسداد الشرايين.

الكوليسترول عبارة عن دهون تدور في الدم ويمكن أن تتراكم على جدران الشرايين والأوردة، ومع تراكمه بجانب المواد الأخرى على جدران الأوعية الدموية، تصبح المساحة التي يمكن أن يمر عبرها الدم أصغر، وفي نهاية المطاف، تصبح الأوردة أو الشرايين مسدودة تمامًا.

تلعب الوراثة والتاريخ العائلي دورًا كبيرًا في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع نسبة الكوليسترول.

يمكن لبعض العوامل الأخرى أيضًا أن تزيد خطر الإصابة بانسداد الشريان، وتشمل:

التدخين.

تناول نظام غذائي غني بالدهون أو عالي الكوليسترول.

العيش بأسلوب حياة مستقر.

عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

زيادة الوزن أو السمنة.