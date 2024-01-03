الامارات | صبي يقتل شقيقته بسبب خلاف حول هدايا الميلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل صبي يبلغ من العمر 14 عاماً شقيقته الكبرى بالرصاص في فلوريدا بعد مشاجرة عائلية حول هدايا عيد الميلاد.

وقال عمدة مقاطعة بينيلاس (الولايات المتحدة) بوب جوالتيري، خلال مؤتمر صحافي، إن المراهق كان يتسوّق عشية عيد الميلاد مع أخته أبرييل بالدوين (23 عاماً)، بالإضافة إلى والدته وشقيقه (15 عاماً) وأبناء أخته، ودخل الأخوان المراهقان في جدال حول من سيحصل على المزيد من هدايا عيد الميلاد.

وأضاف العمدة «تشاجرت العائلة حول من يحصل على ماذا وما الأموال التي يتم إنفاقها على من»، مشيراً إلى أن الأولاد واصلوا الجدال في منزل جدتهم في لارجو، وهي مدينة تبعد نحو نصف ساعة بالسيارة عن تامبا. وذهبت الأسرة لمنزل الجدة كما أوضحت السلطات حتى تتمكن الجدة من مجالسة طفل بالدوين وابنها البالغ من العمر ست سنوات بينما كانت الأم في العمل.

ووفقاً للعمدة، فإنه بمجرد دخول الصبي البالغ من العمر 14 عاماً المنزل، أخرج مسدساً نصف آلي، ووجهه نحو شقيقه الأكبر وأخبره بأنه سيطلق النار على رأسه، مضيفاً أنه يريد منه الخروج من المنزل لأنه لا يريد القتال، حينها قام أحد أعمامهم بفصل المراهقين وأخرج الصبي البالغ من العمر 14 عاماً إلى الخارج، حيث كانت بالدوين مع طفلها، والتي بدورها أنّبت شقيقها، فقام بتهديدها بالقتل، ليطلق النار بعدها عليها متسبباً بإصابة بالغة في صدرها.

بعدها خرج الشقيق البالغ من العمر 15 عاماً إلى الخارج ومعه مسدس نصف آلي هو الآخر وأطلق النار على المراهق الأصغر في بطنه، ولاذ بعدها بالفرار.

وقال جوالتيري إن بالدوين نُقلت إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها. واخترقت الرصاصة ذراعها اليسرى ودخلت صدرها، ففجرت رئتيها.

بدوره خضع الصبي الجريح البالغ من العمر 14 عاماً لجراحة أصبح بعدها في حالة مستقرة بالمستشفى.

وقالت الشرطة إنه متهم بالقتل من الدرجة الأولى وإساءة معاملة الأطفال وحيازة سلاح ناري.

وذكرت محطة «بي بي سي» أن مكتب المدعي العام لولاية بينيلاس - باسكو سيراجع القضية وسيقرر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى المراهق كشخص بالغ.

كما اتهم شقيقه الأكبر بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والتلاعب بالأدلة المادية. وكلا المراهقين لديهما اعتقالات سابقة بتهمة السطو على السيارات.