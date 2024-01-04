الامارات | إبداعات الناشئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت فعاليات «موسم ربع قرن للآداب والفنون»، الذي نظمته ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وأقيم على مدار ثلاثة أيام معرض للصور في سوق شرق بمدينة خورفكان، اشتمل على أبرز نتاجات برامج التصوير الفوتوغرافي، وأبرز اللوحات الفنية لمنتسبي «ربع قرن».