الامارات | «حديث المكتبات» يواصل الجلسات الملهمة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أن سلسلة الورش الإبداعية والفنية والجلسات الأدبية والأمسيات الشعرية التي تنظمها في إطار مبادرتها «حديث المكتبات»، نجحت في استقطاب أعداد لافتة من سبتمبر حتى ديسمبر الماضيين، إذ تولت تقديمها مجموعة من الكتاب والفنانين في عدد من فروع مكتبات دبي العامة، ما يعكس حيوية الحراك الثقافي في دبي.

وتهدف «دبي للثقافة» من خلال المبادرة التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية، وتعزيز الحوار والتواصل بين رواد الثقافة والفنون والجمهور، إلى جانب تفعيل شراكاتها مع مختلف القطاعات الثقافية داخل الدولة وخارجها، ما يسهم في إثراء مشهد دبي الإبداعي.

وضمن المبادرة، ستنظم الهيئة ورشة «صناعة ورسم كتب الأطفال»، بمشاركة الفنانة اللبنانية، مايا فيداوي، من 13 إلى 16 الجاري، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وخلالها ستقوم مايا بتدريب المشاركين على أساليب وتقنيات الرسم المختلفة، وكتابة النصوص وطرق تحديد أشكال الشخصيات، بناء على أحداث القصة، بهدف تنمية خيال المشاركين وتعزيز روح الابتكار لديهم.

وكانت المبادرة التي تستمر حتى مارس المقبل، قد شهدت خلال الفترة الماضية تنظيم سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، من بينها «كتابة وإلقاء الشعر» التي قدمتها الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق، وسعت من خلالها إلى تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية لدى المشاركين، عبر تدريبهم على أساليب تأليف القصائد وصياغتها وتحريرها باللغة الإنجليزية، مُتيحة لهم فرصة الاطلاع على أهم الأعمال الشعرية التي ظهرت في فترة ما قبل الحداثة، إلى جانب التعرّف إلى أنواع الشعر المختلفة وأشكاله وأدوات الكتابة، وطرق الإلقاء أمام الجمهور.

فيما استضافت المكتبة أمسية «ويجمعنا الشعر»، بمشاركة الشاعر البحريني، قاسم حداد، والشاعرة الإماراتية، نجوم الغانم، اللذين تناولا خلالها جماليات الشعر العربي، إضافة إلى إلقاء مجموعة من قصائدهما، في حين شهدت جلسة «شيخة الناخي: المسيرة الأدبية» التي نُظمت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، مشاركة فاعلة من رواد المكتبة الذين تعرفوا خلالها إلى مسيرة الكاتبة شيخة الناخي الثقافية والأدبية، وإلى تفاصيل تجربتها الثرية. وفي الشهر ذاته، قدمت الكاتبة نجوى بركات، ورشة «كيف تكتب رواية»، واستهدفت فيها أصحاب المشروعات الروائية التي لم ترَ النور، وعملت خلالها على تدريبهم على طرق البدء في كتابة رواياتهم، وكيفية تطوير أدواتهم السردية.

• «دبي للثقافة» تهدف من خلال المبادرة إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب.

قراءة قصصية

ضمن «حديث المكتبات»، قدمت الفنانة الإماراتية، ميثاء الخياط، في مكتبة المنخول، قراءة قصصية وورشة عمل لكتاب «لؤلؤة عائشة» للمؤلفة البريطانية، جوليا جونسن، دربت فيها الأطفال على تقنيات الرسم وابتكار الشخصيات الخيالية بناء على النص الإبداعي.