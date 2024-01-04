الامارات | متاحف باريس تستقبل عددا قياسيا من الزوار خلال عام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل متحفا دورسيه و اورانجيريه في باريس عددا قياسيا من الزوار خلال عام 2023، بعدما استقبلا أكثر من 1ر5 مليون زائر.

واستقبل متحف دورسيه أكثر من 8ر3 مليون زائر العام الماضي بارتفاع بنسبة 18% مقارنة بعام 2022.

كما استقبل متحف اورانجيريه أكثر من 2ر1 مليون زائر، بارتفاع بنسبة 22% مقارنة بعام 2022.

وبعد استقباله أكثر من 6ر2 مليون زائر مهتمين بالثقافة، اقترب مركز جورج بومبيدو من الوصول لعدد الزائرين الذي كان يسجله قبل جائحة كورونا منذ نحو أربعة أعوام. فخلال عام 2019 استقبل المركز 27ر3 مليون زائر.

واستقبل متحف كيه برانلي للفن غير الأوروبي 4ر1 مليون زائر، بارتفاع بنسبة 40% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.