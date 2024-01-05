اليقظة الذهنية.. تعرف على فوائدها الصحية والنفسية 

محمد اسماعيل - القاهرة - اليقظة هي حالة ذهنية تتميز بالتركيز على اللحظة الحالية والانتباه إلى الأفكار والمشاعر وال sensations حيث يمكن تطبيق اليقظة على مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك النشاط البدني.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ساينس دايلي"، بأن اليقظة الذهنية يمكن أن تساعد في إطلاق العنان للتمرين، من خلال المساعدة في تحفيز الناس على بدء النشاط في المقام الأول، مع التغلب على الألم الطفيف أو عدم الراحة أو مشاعر الإخفاق، عندما تصبح ممارسة الرياضة صعبة.

طوّرت مجموعة مديتو Medito تطبيقاً للتأمل الذهني، وهو بديل مجاني للخدمات المدفوعة مثل Headspace وCalm.

واستخدمت الباحثة ماشا ريمسكار التطبيق في هذه الدراسة، وأظهرت التجربة أن "اليقظة الذهنية نهج يمكن أن يساعد على تدريب نقاط القوة النفسية التي نحتاجها لممارسة الرياضة، وأن نكون أكثر انسجاماً مع أجسادنا، فضلاً عن جعل ممارسة الرياضة أكثر إثارة للاهتمام، ومساعدتنا على التعرف على فوائدها".

وفسرت ريمسكار تأثير تطبيق اليقظة بأن "كوننا أكثر وعياً يدفعنا إلى التفكير بشكل مختلف في أسلوب حياتنا، ويجعلنا أكثر قبولًا وأقل حكماً على عيوبنا، مما قد يساعد في بناء عادات صحية".

وأضافت "هناك إمكانية هائلة لاستخدام اليقظة الذهنية لإطلاق العنان للفوائد الإيجابية، التي يمكن أن تجلبها التمارين".

ووجد تحليل البحث أن تطبيق اليقظة الذهنية فعال للغاية في تقليل القلق والتوتر والقلق. ولا تقتصر فوائد تطبيق اليقظة على من لديهم مشاكل نفسية. ويعتمد التطبيق الذي يمكن تنزيله على الهاتف المحمول على أصوات وتوجيهات للتنفس تحسن من اليقظة، وتحد من التوتر والقلق.

اقرأ أيضا:

تناول الزنجبيل مع القرفة قبل النوم وشاهد ما سيحدث لجسمك ؟.. مفاجأة

هذا ما يحدث لجسمك إذا انخفضت نسبة السكري لديك- أعراض لا تتجاهلها

حقنة لفقدان الوزن كادت تنهي حياة عروس- ما القصة؟

"حظهم قليل".. 5 أبراج تواجه خسائر وأزمات مالية الفترة القادمة

"مكاسب وحظ وسعادة".. أبراج لديها انتفاضة كبيرة الفترة القادمة