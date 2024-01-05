الامارات | اليابان.. شركة للمبيدات الحشرية تقيم حفلًا في المعبد تكريمًا للحشرات المقتولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمارس إحدى شركة المبيدات الحشرية اليابانية طقوساً قد تكون ضمن الأغرب في العالم.

إذ تقيم شركة Earth Corporation المختصة بالمبيدات الحشرية في اليابان حفلاً سنوياً في معبد ميودوجي في مدينة آكو لتكريم الحشرات التي ضحت بحياتها لأغراض بحثية.

وتفتخر شركة Earth Corporation بكونها الشركة الأولى المفضلة للمبيدات الحشرية المنزلية في اليابان، وهي المكانة التي حققتها على مدى عقود من البحث والتجربة والخطأ.

ومن أجل اختبار فعالية منتجاتها، تجري الشركة تجاربها على أنواع مختلفة من الحشرات في منشأة بحثية خاصة في مدينة آكو، وبعض تلك الحشرات تموت حتمًا في هذه العملية.

ولإظهار احترامها لتضحيات هذه "المخلوقات الصغيرة" تقيم حفلًا تكريميًا في معبد ميودوجي في مدينة آكو.

في الشهر الماضي، شارك أكثر من 60 موظفًا من موظفي الشركة في الحفل المهيب الذي تضمن قراءة الكاهن الصلوات أمام العشرات من صور الحشرات الميتة.

وتم وضع صور للبعوض والقراد والذباب والصراصير وغيرها من الحشرات بالقرب من مذبح المعبد، ووضع الناس أيديهم معًا في الصلاة لهم.

وبحسب صحيفة "سانكي شينبون"، نظمت شركة Earth Corporation هذا الحفل الفريد كل عام على مدار العقود الأربعة الماضية.