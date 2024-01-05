الامارات | للحيوانات.. عمليات تجميل للحصول على أذن "ميكي ماوس"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب محبو الحيوانات الأليفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الصين بوقف عمليات تجميل يجريها بعض الأطباء في الصين للحصول على "أذن" ميكي ماوس، وذلك كما ذكرت صحيفة "NDTV WORLD".

وأضافت الصحيفة أن عمليات تجميل أذن ميكي ماوس اجتاحت الصين حيث بدأت اعلانات عن عيادة للحيوانات الأليفة وخاصة في منطقة بيبي بتشونجتشينغ في جنوب غرب الصين، للترويج عن جراحة تجميلية للحيوانات الأليفة للحصول على "أذن ميكي" حتى تبدو مثل فأرة ديزني الكرتونية الشهيرة.

وححدت الإعلانات قيمة العملية الجراحية بـ 300 يوان ما يعادل 40 دولاراً أميركيا للإجراء الذي سيتم تنفيذه في عيد الربيع الصيني، سيعتمد على "جدول الإنتاج" الواضح "للمصنع".

وأوضح ليو يون دونغ، عميد مركز لوفينغ كير الدولي لطب الحيوانات الأليفة في بكين، للصحيفة أن الإجراء ليس بسيطاً، حيث تتألف العملية الجراحية من مرحلتين، أولهما عملية الاستئصال الجراحي والتي تحتاج إلى تخدير وتستغرق حوالي نصف ساعة، وتتضمن مرحلة التصميم الثانية تشكيل الأذنين لتبقى في وضع مستقيم، وهو ما قد يستغرق من 20 إلى 60 يوماً.

وتستغرق هذه المرحلة وقتا أطول قليلاً وتتطلب تعديلات متكررة لضمان بقاء أذن الحيوانات الأليفة في وضع مستقيم بشكل دائم، كما أكد ليو يون دونغ.

وقال ليو: "إنها قضية أخلاقية": "نادراً ما يتم إجراؤه في مستشفيات الحيوانات الأليفة في مدن المستوى الأول ولكنه شائع في بيوت الكلاب ومرافق التربية، حاليا، لا توجد قيود قانونية على هذه الجراحة في الصين.. نحن كأطباء بيطريين نلتزم بمبدأ الرفق بالحيوان ولا نؤيد هذه العمليات الجراحية، الزملاء الذين التقيت بهم يعارضون ضمنياً مثل هذه العمليات الجراحية"

وأكد أن تأثير الجراحة على الحيوانات الأليفة يشمل الألم الجسدي والعذاب النفسي، إلى جانب مخاطر التخدير التي قد تؤدى إلى صدمة نفسية بالإضافة إلى آثار جانبية جسدية.

وحذر طبيب بيطري من مستشفى شنتشن ليانخه للحيوانات الأليفة تشن يونغ، من أن هذا الإجراء قد يؤدي أيضا إلى سلوك تشويه الذات بين الحيوانات الأليفة.

وقد تلقى هذا الاتجاه الناشئ رد فعل عنيفاً ، من العديد من محبي الحيوانات الأليفة.