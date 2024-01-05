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الامارات | موعد تاريخ حفلة عمرو دياب في القرية العالمية

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مروة سليم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تاريخ حفلة عمرو دياب في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية بدبي في الـ 18 يناير، النجم المصري عمرو دياب، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للقرية العالمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

ونشرت القرية العالمية "بوست" للهضبة للإعلان عن ميعاد الحفل في 18 من الشهر الحالي في تمام الساعة 8 مساءً على المسرح الرئيسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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