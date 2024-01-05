الامارات | موعد تاريخ حفلة عمرو دياب في القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية بدبي في الـ 18 يناير، النجم المصري عمرو دياب، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للقرية العالمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

ونشرت القرية العالمية "بوست" للهضبة للإعلان عن ميعاد الحفل في 18 من الشهر الحالي في تمام الساعة 8 مساءً على المسرح الرئيسي.