صفير وطنين الأذن.. عارض غير متوقع لهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على أذنيك تدل على ارتفاع مضاعف في ضغط الدم، وما يعرف بضغط الدم، ومن هذه العلامات صفير الأذن.

وصفير الأذن حالة تعرف باسم طنين الأذن، وهو سماع صوت مرتفع في الأذن أو في الرأس ولا يكون مصدره من الخارج وقد يكون منتظما أو متقطعا أو حاد، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، وهو من الأمراض المزمنة التي تؤثر في القلب والأوعية الدموية.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الخطيرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض مثل أمراض الكلى والقلب والسكتة الدماغية.

أعراض تظهر على الأذن

طنين الأذن.

صوت وش بالأذن.

كتم الأذن.

الأعراض الشائعة

- الصداع.

- الدوخة.

- الزغللة.

- تورم في القدمين أو الكاحلين.

- ألم في الصدر.

- صعوبة في التنفس.

طرق الوقاية

تناول نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة ما لا يقل عن 30 دقيقة.

الابتعاد عن الأملاح.

تقليل السمنة.

الإقلاع عن التسخين.



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