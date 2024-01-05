علامة في أظافرك تنذرك بارتفاع الكوليسترول في الدم.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع الكوليسترول هو حالة صحية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى، تراكم الدهون في الأوعية الدموية، ما يجعل من الصعب على الدم التدفق.

ويُعرف بـ "القاتل الصامت"، لأنه لا يسبب ظهور أي أعراض تحذيرية في مراحله المبكرة حتى يبدأ في إحداث ضرر للقلب والأوعية الدموية، ولكن في بعض الحالات، تظهر علامات على الأظافر، إحداها هي الخطوط الحمراء، وفقًا لموقع "Healthline".

يؤدي تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية للأظافر إلى تلفها، ما يسبب ظهور خطوط داكنة تحت أظافر اليدين والقدمين، والمعروفة باسم "النزيف الشظوي".

وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "الخطوط الحمراء هي بقع صغيرة من الدم يمكن أن تظهر على أظافر القدمين واليدين، وهي نتيجة لتلف الأوعية الدموية الصغيرة وانفجارها".

وتابعت، لذا يلاحظ الشخص المصاب وجود خط أحمر أو بني داكن يُشبه الشظية على طول أخدود الظفر، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا أسباب أخرى، مثل:

التهاب الأوعية الدموية.

التهاب الشغاف، وهو عدوى في أحد صمامات القلب.

وأشارت إلى، يحدث ارتفاع الكوليسترول بسبب تناول الأطعمة الدهنية، التدخين، شرب الكحوليات، بالإضافة إلى، عدم ممارسة الرياضة بصورة كافية، وزيادة الوزن.

وأضافت، هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وتشمل:

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفاكهة.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

الحفاظ على وزن صحي.

الحد من شرب الكحوليات.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة التمارين الرياضية يوميا.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.



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