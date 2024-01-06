الامارات | 66 فناناً محلياً وعالمياً يحيون عروض «نغمات دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل مهرجان دبي للتسوق زواره في العام الجديد بعروض فنية استثنائية حيّة وإيقاعات موسيقية ملهمة، ضمن فعاليات «نغمات دبي» التي تتمتع بشعبية كبيرة.

وتستضيف «نغمات دبي» عرضاً استثنائياً ومتنوعاً يجمع بين أبرز المواهب المحلية في المدينة، إضافة إلى فنانين إقليميين مشهورين، سيحولون أجواء المدينة إلى سيمفونية من الأغاني والبهجة. وعلى مدار عشرة أيام، سيستمتع الجميع بسماع إيقاعات موسيقية مُلهمة يقدّمها الموسيقيون على المسارح المؤقتة.

ويمكن الاستمتاع بالإيقاعات والألحان المتجددة في المناطق المفتوحة في جميع أنحاء المدينة، من الخامس إلى 14 يناير 2024، كما يمكن للجميع مشاهدة أحدث العروض الموسيقية المحلية المجانية من 6:30 مساء حتى 10:30 مساء يومياً، والتي تُقام على المسارح المؤقتة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، منها بلووواترز، والخوانيج ووك، والسيف، وبوكس بارك، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست إكزت الخوانيج، والقرية العالمية، وكايت بيتش، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسوق «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم، ودبي بايك الواقع إلى جانب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقدم مجموعة ضخمة تضم 66 فناناً، عروضاً من أفضل الأنواع الموسيقية مثل «آر أند بي» والهيب هوب، والسول والروك والبوب، وفيوجن، وأفضل ما في بوليوود.

وكشف المهرجان عن قائمة الفنانين المشاركين التي تتضمن بيت بوكس راي، الفنان الذي وُلد ونشأ في دولة الإمارات، ودينيس خوسيه، الكوبي الذي يعزف على آلات عدة ويجمع بين الناي والإيقاع، وفرقة «بانجرا دهول درمرز» الهندية التي ستقدم عرض طبول بانجرا الشهيرة المليء بالطاقة والحيوية، والفنان وكاتب الأغاني اللبناني، نورزي، والفنان والملحّن الهندي ساغار باتيل، وفرقة «ذا إيلداس» المؤلفة من أختين شابتين من أسكتلندا هما فينيس وبيل، وتشتهران بتقديم أداء سلس وباختيار فريد للأغاني، والفنان الفلبيني المولود في دبي، إليجاه سيمين.

كما تضم القائمة الفنان السوري المولود في الكويت، فهد زريفة، والفنان والمنتج السوري، خالد بهنسي، والمغنية وكاتبة الأغاني الهندية لابورتديسي، والموسيقي الإيراني هومان شيرالي، والثنائي المكسيكي مارياتشي كويتزال، اللذين كرّسا نفسيهما لعرض فن بلادهما وروعته في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المغني وكاتب الأغاني الفلبيني، مون، والمغني وكاتب الأغاني المقيم في دبي، جيروم ديليجيرو، والمغنية البريطانية شيلسي شانتيل، وعازف البيانو والطبل الكوبي، خوسيه، الذي سيبهر الجمهور بعزف الموسيقى اللاتينية المستوحاة من مسقط رأسه في هافانا.

وسيعيش الجمهور أجواء حماسية مع الفنان الكوبي، أريس كاسترو، والموسيقية البولندية، إينيس لو فوك، والمغنية وكاتبة الأغاني الهندية، أنانيا، إضافة إلى الفنانة والموسيقية دانة، والفنان الأرميني، آرتور غريغوريان، والفنان السوري محمد قبلاوي، وعازف الأكورديون الأوكراني، ألكسندر تشيريفتشينكو، والفنان والموسيقي السوري آرام، والمغني وكاتب الأغاني الجنوب إفريقي، أستون وايلي، والفنان الحائز جوائز والعازف المتعدد المواهب مهدي بحمد، الذي يغني بخمس لغات.

ومن الفنانين المميزين المشاركين، الفنان الأردني كدون الباز، الذي أصبح من الوجوه البارزة في المشهد الموسيقي في دبي، بفضل موهبته في العزف على الطبول، والمغني الأسكتلندي، غريغ بيرسون، الذي أصبح من الفنانين المعروفين ضمن الفعاليات الترفيهية في المدينة، والفنان السوداني المولود في السعودية، أمجد شاكر، الذي يدمج في أغانيه الثقافتين العربية والغربية. كما يمكن الاستمتاع بأداء المغنية الفلبينية، ميراندا في، والفنان الهندي المولود في السعودية، هيدي براون، الذي سيبهر جمهوره بأغاني البوب والروك الكلاسيكية والمعاصرة، والمغنية المصرية سلمى عمرو، وعازف الغيتار البريطاني، جيمي ريكس، الذي يقدم أنواعاً موسيقية متنوعة مثل الكانتري، والبلوز، والموتاون، والسول، والروك الكلاسيكي، والبوب. كما سيعيش الجمهور تجارب موسيقية رائعة مع الفنان وعازف الإيقاع المحترف السوري أشرف معاذ، وعازف السكسوفون البولندي، ديف بو، والمغنية وعازفة الغيتار والهارمونيكا الفلبينية، كيث بيرينا، وعازف الغيتار الأسكتلندي، آدم كادابرا، وزميله المغني الأسكتلندي، روبي ماكفولدز، وفرقة «أنجل آند بوي».

كما تضم قائمة الفنانين المشاركين الموسيقي المكسيكي، فريدي فراجوسو، والمغني الكولومبي أليغو جي، والمغنية المصرية هناء عفيفي، والفنان الفلبيني رافاييل كرير، والفنان المولود في اليمن «نين19 تين»، والفنان الهندي المولود في دبي، ستورم فرنانديز، ومقدمة البرامج الإذاعية السابقة والمغنية المصرية، عالية خالد، إضافة إلى الفنان النيجيري ريوبين، والمغني وكاتب الأغاني وعازف الغيتار والطبل والإيقاع الكيني، دانكان درمز، والموسيقي النيجيري، جاير سميث، والمغنية الكولومبية مافي غونزاليس التي ستبهر الجماهير بالغناء باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

كما تشارك في العروض الفنانة الهندية الصاعدة، آرتي فينكات، والفنان المغربي كريم النوري، وعازف العود والمغني السوري جاد الكريم، وعازف الغيتار التونسي أمين الله عربي، والفنان السوري المعروف عمّار أشقر، إضافة إلى المغنية اللبنانية إنجريد نقّور، وعازف القانون السوري عدي السليمان، والمغنية البرتغالية، جيسيكا ألفيس، وعازفة السكسوفون والمغنية الروسية، ماريا روبتسوفا، وعازف الإيقاع والماريمبا الكولومبي، لاري ذا بروجيكت، والمغنية وكاتبة الأغاني اللاتفية إليسا أستريد، والمغني وكاتب الأغاني وعازف الغيتار الجنوب إفريقي فون برانغلي، والمغني وعازف الغيتار المولود في دبي، إبي في كيه، والمغني وكاتب الأغاني فيش، والموسيقي الروسي الموهوب، دينيس سوبوليف.

جميع العروض مجانية وتقام في 9 وجهات متنوعة في المدينة.