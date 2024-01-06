فاكهة شهيرة تقي من ارتفاع ضغط الدم.. في متناول الأيدي

القاهرة - سمر حسين - صحة

ضغط الدم المُرتفع، مشكلة صحية خطيرة، قد تؤدي إلى مضاعفات غير متوقعة لذا يسمى هذا المرض بـ«القاتل الصامت»، ولا يفضل مُطلقًا أن نغفل عنه، فاستشارة ومتابعة الطبيب تغني دومًا عن حدوث تدهورات في الحالة الصحية، ولكن بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة من الطبيب، يمكن اتباع نمط حياة صحي، مثل نظام غذائي مناسب وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التدخين للمساعدة في خفض ضغط الدم.

فاكهة شهيرة تقي من ارتفاع ضغط الدم

وتناول الفواكه التي تحتوي على البوتاسيوم، والألياف والعناصر الغذائية المفيدة، هو أمر مُفيد لخفض ضغط الدم، فضلا عن تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار، وهناك بعض الفواكه التي تعمل على هذا الأمر، وتساعد في خفض ضغط الدم.

فاكهة شهيرة تقي من ارتفاع ضغط الدم

وكانت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، نقلت عن خبيرة التغذية سارة بروير، أن تناول ثمرة الأفوكادو، قادرًا على ضبط وخفض ضغط الدم، إذ تحتوي على الفاكهة على كميات منخفضة من أملاح الصوديوم، فضلا عن كونها غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وأكدت «بروير» أن الأفوكادو، يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول، وأملاح الصوديوم، كما أنها غنية بالألياف القابلة للذوبان، ومُضادات الأكسدة، والبُوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات تتحكم في ضغط الدم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية، أن فاكهة الأفوكادو تساعد في ضبط ضغط الدم، إذ تحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم والبوتاسيوم، كما أنها تخفض مستويات الصوديوم.