علامة تظهر أثناء النوم تكشف ارتفاع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري، هو حالة طبية مزمنة تؤثر في كيفية معالجة الجسم للجلوكوز، وهو مصدر الطاقة الرئيسي للخلايا، عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين بشكل فعال، يتراكم الجلوكوز في الدم.

وهناك علامة تظهر أثناء النوم تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عن السيطرة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يقول الطبيب البريطاني عباس كناني: "الاستيقاظ من النوم كثيراً ليلاً للذهاب إلى المرحاض يشير إلى أنك مصاب بمرض السكري".

وأوضح عباس: "مرض السكري هو حالة تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وعندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الإنسولين بشكل صحيح، هذا بدوره يسبب المزيد من التبول المتكرر".

وتابع: "أن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم يمكن أن يدفع الجسم إلى إفراز الجلوكوز الزائد عن طريق البول".

وأضاف: "يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة إنتاج الجلوكوز في البول، ما يسبب زيادة الحاجة إلى التبول، خاصةً في الليل".

لذا، إذا لاحظت هذه العلامة عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

وأشار الطبيب إلى أن، هناك بعض الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها، وتشمل:

العطش الشديد.

التعب المزمن.

فقدان الوزن.

فقدان كتلة العضلات.

عدم وضوح الرؤية.

الحكة حول القضيب أو المهبل.

نوبات متكررة من مرض القلاع.

- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

أوضح كناني: "هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري، إذا كنت تبلغ من العمر أكثر من 40 عامًا، أو لديك قريب مصاب بهذا المرض، أو تعاني زيادة الوزن أو السمنة".

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