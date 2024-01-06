فيديو صادم.. متهم يهاجم قاضية أثناء الحكم عليه - لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، تعرضت قاضية في ولاية نيفادا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لهجوم من قبل متهم في قضية متهم فيها بالاعتداء.

وبحسب سي إن إن، قفز المتهم فوق طاولة الدفاع ومقعد القاضية، وهبط عليها وأثار شجارًا دمويًا بين مسؤولي المحكمة والمحامين.

ولم يكن ريدين محتجزا عندما وصل إلى المحكمة، كان يرتدي قميصا أبيض وسروالا داكناً وهو يقف بجوار ألماسي، ويطلب من القاضية التساهل بينما يصف نفسه بأنه شخص لا يتوقف أبداً عن محاولة فعل الشيء الصحيح مهما كان الأمر صعبا.

وقال للقاضية: "أنا لست شخصا متمردا، لا ينبغي إرسالي إلى السجن، ولكن إذا كان الأمر مناسبا لك، فعليك أن تفعل ما عليك فعله".

وعندما أوضحت القاضية أنها تنوي وضعه خلف القضبان، وتحرك قائد المحكمة لتقييد يديه، صرخ ريدين بألفاظ نابية وتوجه إلى الأمام - وسط صرخات من الأشخاص الذين كانوا يجلسون مع ريدين في قاعة المحكمة.

وقال مسؤولو المحكمة، إنه في مشهد عنيف تم تصويره بالفيديو في قاعة المحكمة، سقطت قاضية مقاطعة كلارك ماري كاي هولثوس من مقعدها على الحائط وأصيبت ببعض الإصابات لكنها لم تدخل المستشفى.

كما أصيب أحد ضباط قاعة المحكمة أثناء محاولته مساعدة القاضية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته وخلع في الكتف، بحسب المسؤولين والشهود.

وتم ضبط المدعى عليه، ديوبرا ديلوني ريدين، 30 عاما، على الأرض خلف مقعد القاضية من قبل الكثير من ضباط المحكمة والسجن وموظفي قاعة المحكمة.

تم القبض على ريدين وسجنه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، حيث أظهرت السجلات أنه يواجه تهما جنائية جديدة عدة، بما في ذلك توجيه الضرب إلى شخص محمي – في إشارة إلى القاضية وموظفي المحكمة.

وقال ريتشارد سكو، كبير المدعين العامين في المقاطعة، والذي حاكم ريدين في قضية اعتقال العام الماضي بناء على مزاعم بأن ريدين هاجم شخصا بمضرب بيسبول: "لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة وكان من الصعب معرفة ما يجب فعله".

وأظهرت السجلات أن ريدين، وهو مقيم في لاس فيجاس، تم تقييمه وتبين أنه مؤهل عقليا للمثول للمحاكمة قبل أن يعترف بالذنب في نوفمبر، بتهمة تسببه في أذى جسدي كبير، كما قضى في السابق فترة سجن في ولاية نيفادا.

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