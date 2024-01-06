علامات في المرحاض تكشف الإصابة بمرض خفي في الكلى- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكلى عضو حيوي ضروري في جسم الإنسان، حيث تؤدي عديد من الوظائف الحيوية، مثل: تصفية الدم من الفضلات والسموم،

وإنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى، تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم.

وعندما تتضرر الكلى، يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة من الأعراض، ألم في أسفل الظهر، وانتفاخ القدمين، فقدان الشهية.

وهناك 5 علامات أخرى تظهر في المرحاض تنذرك بهذا المرض، وفقًا لموقع "The health".

- وجود دم في البول:

يؤدي تلف الكلى إلى حدوث نزيف داخل الكلى أو المسالك البولية، ما يسبب خروج الدم مع البول، أو ما يسمى بـ "البيلة الدموية".

- البول الرغوي:

تكوين البول الرغوي علامة على وجود بروتين في البول على نحو مفاجئ، وهو ما يسمى بـ "البيلة البروتينية"، وهذا يشير إلى أن كليتيك في خطر شديد.

- تغيير في لون البول:

يشير التغيير المفاجئ في لون البول أيضًا أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح، عادةً ما يلاحظ الشخص الذي يعاني تلف الكلى بولًا داكن اللون.

- رائحة البول الكريهة:

علامة أيضًا على إصابتك بتلف الكلى أو العدوى، ويمكن أن تختلف هذه الرائحة أيضًا من شخص لآخر، لذا، احذر تجاهل هذه العلامة والذهاب للطبيب المختص فورًا عند ملاحظتها.

- زيادة الرغبة في التبول:

في حالة تلف الكلى، يشعر الشخص بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وهذا علامة على أن الكلى لا تصفي الدم بشكل صحيح، ما يسبب تراكم الفضلات في الجسم.

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