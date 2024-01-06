هل تعاني من حكة القدمين ليلا؟.. إليك ما يكشفه جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حكة القدمين في الليل مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الأشخاص، وهناك عديد من العوامل المختلفة التي تُزيد خطر الإصابة به.

فيما يلي، نذكر لكم أسباب حكة القدمين في الليل، وفقًا لما ورد في موقعي "Health"، و"Menshealth".

- جفاف الجلد:

يؤدي جفاف الجلد إلى الحكة، خاصة في المناطق التي تتعرض للاحتكاك، مثل القدمين.

- الإكزيما:

هي حالة جلدية شائعة تسبب التهاب الجلد، تؤثر في أي جزء من الجسم، بما في ذلك القدمين، وتسبب ظهور أعراض مثل: الحكة، الاحمرار، الطفح الجلدي، تشقق الجلد.

- الحالات الطبية الأخرى:

يؤدي تلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري إلى الحكة في القدمين، وكذلك أمراض الكبد.

- الحساسية:

تسبب الحساسية تجاه المواد الكيميائية التي لامسها قدميك حكة في هذه المنطقة، خاصة في الليل.

- الالتهابات الفطرية:

يمكن أن تسبب العدوى الفطرية في القدمين، مثل قدم الرياضي، حكة شديدة.

- مشاكل الغدة الدرقية:

جفاف الجلد أحد أعراض قصور الغدة الدرقية، عندما يكون الجلد جافًا، يصبح أكثر عرضة للحكة، وذلك بسبب الالتهاب الذي يسببه انخفاض مستويات الهرمونات الدرقية.

طرق الوقاية:

1. يساعد الترطيب على الحفاظ على رطوبة الجلد ومنع جفافه.

2. اختيار منتجات العناية بالبشرة خالية من العطور، حيث تسبب العطور تهيج الجلد لدى بعض الأشخاص.

3. التقليل من التوتر.

4. اتباع تعليمات الطبيب بشأن استخدام أي علاجات جلدية موصوفة.

5. ارتدِ ملابس فضفاضة مصنوعة من القطن، حيث تساعد على منع حكة الجلد.

6. الاستحمام بالماء الفاتر.

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