هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت البصل الأبيض؟.. 10 تأثيرات مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البصل الأبيض من الخضروات المهمة التي لا غنى عنها أثناء الطهي، علاوة على ذلك فإنه صحي للغاية، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين ج والفلافونويد والمغذيات النباتية والألياف وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا.

فيما يلي نوضح لكم في هذا التقرير فوائد تناول البصل الأبيض، وفق ما أوردت صحيفة "boldsky".

1. التحكم في مستويات السكر بالدم:

تساعد محتويات البصل الأبيض على الكروم والكبريت على تنظيم نسبة السكر في الدم، كما أن الاستهلاك المنتظم له مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المركبات الموجودة فيه، مثل مركبات الكيرسيتين والكبريت، لها تأثيرات مضادة لمرض السكر.

2. يمتلك خصائص مقاومة للسرطان:

يحتوي البصل الأبيض على مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة الفلافونويدية التي ثبت أنها تمتلك خصائص مقاومة للسرطان، وأيضًا على الفيسيتين والكيرسيتين، ومضادات الأكسدة الفلافونويدية التي قد تمنع نمو الورم.

3. يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يعد مصدرًا غنيًا بالألياف والبريبايوتكس التي يمكن أن تساعد على تحسين صحة الأمعاء، كما أنه غني على نحو خاص بالإنولين البريبايوتيك وفركتو أوليجوساكاريدس، لذا يساعد الاستهلاك المنتظم له في زيادة عدد البكتيريا الصديقة في أمعائك.

4. يعزز صحة العظام:

ومن الفوائد الصحية للبصل الأبيض أنه يحسن كثافة العظام لدى النساء الأكبر سناً، ويساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وتعزيز مستويات مضادات الأكسدة، وتقليل فقدان العظام، والذي بدوره يمكن أن يساعد على منع هشاشة العظام وتعزيز كثافة العظام.

5. صحة القلب:

يحتوي البصل الأبيض على مضادات الأكسدة والمركبات التي تحارب الالتهابات، وتقلل من الدهون الثلاثية وتخفض مستويات الكوليسترول، وكلها فعالة في تحسين صحة القلب، وبالمثل، فإن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في البصل الأبيض قد تساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم والحماية من جلطات الدم.

6. ترقق الدم:

تشمل فوائد البصل الأبيض ترقق الدم، إذ يحتوي على عوامل مثل الفلافونويد والكبريت التي تساعد على تسييل الدم وتدفقه بسلاسة عبر الأوردة والشرايين.

7. له خصائص مضادة للالتهابات:

تعتبر الكمية العالية من الكبريت الموجودة في البصل عاملاً فعالاً مضاداً للالتهابات، كما أنه غني بالسيلينيوم الذي يحفز وظيفة المناعة ويقلل الالتهاب.

8. يحسن المناعة:

وجود السيلينيوم في البصل الأبيض يجعله فعالاً في تقوية المناعة، كما يلعب السيلينيوم دورًا في إدارة الحالات الفيروسية والحساسية.

9. يحسن نوعية النوم:

البصل الأبيض قد يساعد على تحسين نوعية نومك بسبب وجود إل-تريبتوفان، وهو شكل من أشكال الأحماض الأمينية التي تعمل كمهدئ طبيعي، كما أنه يقلل مستويات التوتر مما يساعد أيضًا على النوم الجيد.

10. يحسن صحة الشعر:

عصير البصل الأبيض هو علاج منزلي معروف جدًا لتساقط الشعر ومفيد أيضًا لاستعادة لمعان الشعر ومنع القشرة والشيب المبكر لشعرك.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البصل الأبيض أيضًا بالفوائد الصحية التالية:

يوفر الراحة من البرد.

تحسين نوعية الجلد ومنع الالتهابات المرتبطة به.

قد يساعد على علاج العقم.

قد يقلل من التوتر

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