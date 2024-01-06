هل تتناول مسكنات البرد بكثرة؟.. إليك مخاطرها على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء العمدة

مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يقول، مسكنات البرد هي أدوية تستخدم لتخفيف الألم والحمى وأعراض نزلات البرد والإنفلونزا الأخرى.

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، الآثار الجانبية لأدوية البرد ومسكنات الألم :

ردود فعل تحسسية مثل طفح جلدي أو تورم في أي مكان من الجسم.

ضيق النفس

صعوبة في التبول

تغيرات في لون البول

اصفرار الجلد

اصفرار العينين

زيادة الوزن

خروج الدم في البراز

القشعريرة

الحكة الشديدة

كدمات أو نزيف غير طبيعي

نزيف المعدة

مشاكل من الكبد

مشاكل بالكلى

قلة المناعة

تفاقم أعراض الربو

الإسهال

عسر الهضم

احتباس السوائل في الجسم.

ارتفاع ضغط الدم.

التهاب المعدة.

تقرحات في الجهاز الهضمي.

قد تزيد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من خطر الإصابة بنزيف في المعدة أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

بعض النصائح الطبية

لا تتناول مسكنات البرد أكثر من الجرعة الموصى بها.

لا تتناول مسكنات البرد إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى أو المعدة.

لا تتناول مسكنات البرد إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تتفاعل معها.

تحدث إلى طبيبك قبل تناول مسكنات البرد إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو تعاني من أي حالة طبية أخرى.

البدائل الطبيعية لمسكنات البرد

هناك العديد من البدائل الطبيعية لمسكنات البرد التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والحمى وأعراض نزلات البرد والإنفلونزا الأخرى. وتشمل هذه البدائل:

الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف الغثيان والقيء.

النعناع

يمكن أن يساعد النعناع في تخفيف احتقان الأنف.

الأعشاب الساخنة

يمكن أن تساعد الأعشاب الساخنة، مثل الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود أو ​​البابونج، في تخفيف الألم والحمى.

عسل النحل

يمكن أن يساعد عسل النحل في تخفيف السعال.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من الآثار الجانبية التالية بعد تناول مسكنات البرد، فتوقف عن تناولها وقم بزيارة الطبيب:

آلام في المعدة أو الصدر أو الظهر.

صداع شديد أو صداع مستمر.

غثيان أو قيء مستمر.

طفح جلدي أو حكة.

مشاكل في الرؤية.

صعوبة في التنفس.

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