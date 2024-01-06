من مطبخك".. 4 أعشاب وتوابل تخلصك من جرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

جرثومة المعدة من أكثر الأمراض التي يعاني منها كثيرون، وهي بكتيريا تعيش في المعدة، وتسبب ظهور أعراض مثل: آلام البطن، حرقة المعدة، الغثيان، القيء.

بالإضافة إلى الأدوية، هناك أيضًا بعض الأعشاب والتوابل التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا تساهم في القضاء على جرثومة المعدة، وفقًا لموقع "Healthline"، و"Medicine ".

- الكركم:

يحتوي الكركم على مركب الكركمين الذي يساعد على تقليل الالتهاب الناتج عن جرثومة المعدة، وتحسين تدفق الدم، بالإضافة إلى، تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

- جذور عرق السوس:

من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في محاربة بكتيريا الملوية البوابية، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد على منع التصاق جرثومة المعدة بجدران الخلايا.

- الزنجبيل:

نظرًا لأنه غني بخصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تخفيف أعراض جرثومة المعدة، مثل الألم والانتفاخ.

- الثوم:

يساهم مركب الأليسين الموجود في الثوم في قتل بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، وهي البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة.

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