دراسة: الصداع النصفي يزيد خطر حوادث المرور لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أبحاث جديدة أجراها باحثون في جامعة كولورادو، أن كبار السن هم أكثر عرضة بـ 3 مرات للتعرض لحادث سيارة بعد تشخيص إصابتهم بالصداع النصفي.

وأشارت نتائج البحث أن الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع النصفي لا تقلل من مخاطر الحوادث المرورية، وفقا لموقع "هيلث داي".

واتبع الباحثون أكثر من 2500 سائق أعمارهم بين 65 و79 عاماً في 5 مواقع في الولايات المتحدة.

وأوضحت النتائج أن التشخيص السابق للصداع النصفي لا يبدو أنه يؤثر على خطر اصطدام السائق.

لكن وجد الباحثون أن التشخيص الجديد للصداع النصفي أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي بمقدار 3أضعاف خلال عام واحد.

ووجد الباحثون أن التشخيص الجديد للصداع النصفي أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي بمقدار 3 أضعاف خلال عام واحد.

ونظراً لتزايد عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، دعت نتائج البحث إلى اتخاذ إجراءات للحدث من المخاطر المرورية لهذه الفئة العمرية.

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