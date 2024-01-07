الامارات | 2023 «عام الانتصارات البيئية العظيمة» في الأمازون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجعت عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى النصف العام الماضي، بحسب أرقام رسمية نُشرت، أمس، لكن العكس حدث في سافانا سيرادو، في جنوب غابات الأمازون، حيث وصل حجم الدمار اللاحق بالغابات هناك إلى مستوى قياسي سنوي جديد، بزيادة قدرها 43% مقارنة بعام 2022، وفق البرنامج الحكومي لرصد إزالة الغابات.

وفي المجموع تمت إزالة 5152 كيلومتراً مربعاً من الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية العام الماضي، بانخفاض 50% مقارنة بعام 2022. وتؤدي أكبر غابة استوائية في العالم دوراً حيوياً في مكافحة الاحترار المناخي من خلال امتصاص انبعاثات الكربون.

وعلقت ماريانا نابوليتانو، من منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» بفرعها البرازيلي، قائلة: «لقد شهدنا بعض الانتصارات البيئية العظيمة في عام 2023، والانخفاض الكبير في إزالة الغابات في منطقة الأمازون أحد هذه الانتصارات».