الامارات | الشرطة النمساوية تقتل ألمانياً هدد زوجته بسلاح حاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة إن عناصرها الذين تم استدعاؤهم لحل نزاع عائلي في ولاية بورغنلاند شرق النمسا قتلوا بالرصاص رجلاً ألمانياً كان يحمل بلطة أول من أمس.

وتوجه عناصر الشرطة إلى منزل في باد ساويربرون (الجمعة)، وواجهوا المشتبه فيه (55 عاماً)، والذي كان يهدد زوجته ببلطة.

وتجاهل الرجل أوامر الشرطة بإلقاء سلاحه. وقال المسؤولون إن «استخدام رذاذ الفلفل لم يكن له أي تأثير، ثم هاجم الرجل شرطياً وأصابه، ما دعا عناصر الشرطة إلى إطلاق النار عليه». وبحسب السلطات، فإن الرجل الألماني كان يعيش في النمسا.

لكن الشرطة ومكتب المدعي العام لم يقدما أي معلومات إضافية حول الرجل.