الامارات | أوسلو: الحرارة 30 تحت الصفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، أمس في أوسلو، مع تسجيل 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت شمال العاصمة النرويجية، على ما أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية.

وسجلت هذه الحرارة ليل الجمعة (السبت) بين الساعة الثالثة والرابعة فجراً في محطة حرجية في المنطقة، حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الـ24 الأخيرة 21.9 درجة تحت الصفر. وقبيل الساعة الثامنة (ت غ) السبت، كانت الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر، بحسب موقع «ير-نو».

وقال الخبير في مصلحة الأرصاد الجوية، مارتن غرانيرود، في تصريح لتلفزيون «إن آر كاي» الرسمي: «الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة». وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43.6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد (الأربعاء)، وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاماً في شهر يناير على أراضيها.