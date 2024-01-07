كيف تؤثر المعتقدات الخاصة بالنيكوتين على الدماغ ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت تجربة أجراها فريق البحث في كلية طب ماونت سيناي بنيويورك، أن معرفة المدخنين بمحتوى النيكوتين في السجائر الإلكترونية يؤثر على نشاط دماغهم.

وجد فريق البحث أن المدخنين الذين توقعوا الحصول على جرعة معينة من النيكوتين أظهروا نشاطًا دماغيًا يتوافق مع تلك الجرعة، حتى لو لم يحصلوا عليها بالفعل، وفقا لموقع "هيلث داي".

وخضع المشاركون لمسح للدماغ أثناء قيامهم بمهمة صنع القرار المعروفة بإشراك أجزاء من الدماغ المتأثرة بالنيكوتين.

وأظهر المسح أن استجابة المهاد، وهو موقع ربط مهم للنيكوتين في الدماغ، تعتمد على الجرعة لمعتقدات كل شخص حول قوة النيكوتين في سيجارته الإلكترونية.

ولوحظ أيضاً تأثير مماثل في الاتصال بين المهاد وقشرة الفص الجبهي البطني، وهي منطقة في الدماغ تعتبر مهمة لاتخاذ القرار وحالات الاعتقاد.

وقال الباحثون: "يمكن للمعتقدات أن يكون لها تأثير قوي على سلوكنا، ومع ذلك فإن آثارها تعتبر غير دقيقة، ونادراً ما يتم فحصها من خلال أساليب علم الأعصاب الكمي".

ويعتقد الباحثون أنه من خلال التلاعب بهذه المعتقدات، قد يتمكن الأطباء من مساعدة الأشخاص على التعامل مع الإدمان.

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