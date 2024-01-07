أخصائية تغذية تكشف عن أطعمة تجنب تناول اليوسفي معها

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت أخصائية التغذية تاتيانا ميشرياكوفا، أن هناك أطعمة يجب الابتعاد عن تناولها مع اليوسفي.

وأضافت: "اليوسفي من المواد الغذائية التي تسبب الحساسية، لذا ينصح بعدم تناول أكثر من 4-5 ثمرات منه يوميا، وفق ما أوردت صحيفة "إزفيستيا".

وتابعت: "من الأفضل تناول اليوسفي في الصباح وبعد الظهر، لأن تناول الحمضيات في المساء يسبب حرقة المعدة واضطراب الأمعاء.

وينصح بتناول أي نوع من الفاكهة، والحمضيات بشكل خاص، كوجبة منفصلة، ​​دون خلطها مع الأطعمة الأخرى.

مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يكون ذلك بعد 1.5 إلى 2 ساعة من تناول وجبة الإفطار أو الغداء".

وتلفت الخبيرة الانتباه إلى أن جميع الحمضيات، بما في ذلك اليوسفي، لا تتوافق مع عدد من الأطعمة. على وجه الخصوص، مع الحليب (مزيج بروتين الحليب الكازين وأحماض الفاكهة العضوية يمكن أن يسبب زيادة تكوين الغاز) والبروتينات الحيوانية (جميع أطباق اللحوم والأسماك تتطلب وقتا أطول لعملية الهضم في المعدة مقارنة بالفواكه).

وتقول: "إن تناول اللحوم مع اليوسفي يمكن أن يساهم في حدوث عمليات التعفن في الأمعاء. كما من الأفضل عدم الجمع بين اليوسفي والمشروبات الكحولية. لأن الكحول يزيد من نفاذية جدار الأوعية الدموية ويمكن أن يثير ردود فعل تحسسية".

ولكن، ووفقا لها، يمكن تناول اليوسفي مع منتجات الحليب المخمر (الجبن والقشدة الحامضة والأجبان ومع الخضار غير النشوية في السلطات للزينة أو لإضافة لمسة خفيفة من الفاكهة، وكذلك مع الخضار الورقية.

وتقول: "تذكروا أن جميع الحمضيات، بما فيها اليوسفي، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي: التهاب المعدة والتهاب البنكرياس والتهاب الكبد وأمراض الكلى بتناولها. كما أن احتوائها على نسبة عالية من الأحماض الطبيعية العضوية، يمكن أن تفاقم الحمضيات هذه الأمراض. بالإضافة إلى ذلك يجب معرفة أن الحمضيات لا تتوافق مع جميع الأدوية".

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