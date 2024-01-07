طرق طبيعية تٌخلصك من الإمساك نهائيا.. والسر في هذه الفواكه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من الإمساك، الذي يسبب لهم آلاما كبيرة عند دخول دورات المياه، بسبب البطء الشديد في الهضم، وعدم القدرة على التخلص من فضلات الطعام، إذ يشعر المصاب بألم شديد بالمعدة والبطن ما يدفعه للإسراف في الأدوية على أمل العلاج بأسرع وقت.

عاجل.. «الصحة» تحذر من أدوية الإمساك

الصحة تحذر من أدوية الإمساك

ومن جانبها حذرت وزارة الصحة والسكان، من الإفراط في تناول أدوية الإمساك، دون استشارة الطبيب، إذ أكدت إن الإفراط في تناول تلك الأدوية يسبب «الإمساك المزمن، وضعف وظيفة الأمعاء، وانتفاخ الأمعاء وألما في البطن».

كما حذرت الوزارة من الوصفات الشعبية المتداولة، مؤكدة أن الأفضل هو تشخيص الطبيب وتناول العلاج المناسب.

3 فواكه طبيعية تٌخلصك من الإمساك تمامًا

وكان موقع health line نوه عن 3 فواكه طبيعية تخلصك من الإمساك تمامًا، جاءت على النحو التالي:

الكمثرى

تمد الكٌمثري الجسم بـ178 جراما من الألياف، إذ تحتوي على السوربيتول والفركتوز، وهو عبارة عن نوع من السكر تمتصه المعدة بشكل بطيء، ويصل الماء بالأمعاء ما يٌسهل من عملية إخراج البراز.

الكيوي

الكيوي من أفضل الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة أيضًا من الألياف، ما يٌساعد على التقليل من مٌشكلات الهضم وعلى رأسها الإمساك.

الخوخ

يعالج الخوخ الإمساك المزمن، لأن تناول واحدة منه يعادل كمية كبيرة من الألياف.

طريقة طبيعية تخلصك من الإمساك فورًا

كان الدكتور حسام موافي، قدم نصيحة للتخلص من الإمساك تمامًا، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، وهي «وصفة صحية» جاءت على النحو التالي:

- ضرورة تناول كوب زبادي على وجبة العشاء، مع إضافة كمية متوسطة من الردة، والتحلية بملعقتين عسل نحل.

نصائح لعلاج الإمساك

كما نصح «موافي» بعدة نصائح أخرى لعلاج الإمساك:

-شرب الماء الكافي لترطيب الجسم.

- تناول الأطعمة والفواكه الغنية بالألياف.

- ‏ممارسة الرياضة بانتظام لتنشيط عضلات الأمعاء.