طبيبة تكشف أول علامة على القلب السليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا، أخصائية أمراض القلب، إن أول علامة على أنك قلبك سليم هي مستوى ضغط الدم المثالي أقل من 120\80 والطبيعي أقل من 130\85 ملم عمود زئبق.

وأضافت: "إذا كان المؤشر 130-139\85-89 ملم عمود زئبق، يعتبر مرتفعا، ويشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابعت الدكتورة: "يمكن تقييم صحة القلب من خلال النبض، ويجب أن يكون معدل ضربات قلب الشخص السليم في حالة الراحة، أقل من 80 نبضة في الدقيقة، وأثناء النشاط البدني، يزيد النبض أكثر من ذلك بكثير"، وفقا لوكالة "Gazeta.Ru".

ووواصلت: "الشيء الرئيسي هو كيفية استعادة معدل ضربات القلب بعد التمرين، وإذا لم يكن الشخص رياضيا ونبضه في أثناء الراحة أقل من 60 نبضة / دقيقة، فعليه إجراء الفحص اللازم".

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون مستوى الكوليسترول في الدم دون 5 مليمول\ لتر.

وتقول: "يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الضار LDL، الذي يشكل لويحات تصلب الشرايين في الأوعية الدموية، أقل من 3.0 مليمول / لتر، ويجب أن يكون مستوى الكوليسترول الجيد HDL أعلى من 1.2 مليمول / لتر لدى الرجال وأكثر من 1.0 مليمول / لتر لدى النساء".

وتشير إلى أن مستوى الغلوكوز على معدة فارغة يجب أن يكون أقل من 5.5 مليمول \ لتر.

وتضيف: "لتحديد مرض السكري، من الضروري التحقق من مستوى الهيموجلوبين السكري. لأن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بانخفاض نسبة السكر في الدم أو اختلال تحمل الغلوكوز، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ووفقا لها تشير ممارسة الرياضة إلى صحة القلب أيضا.

وتقول: "إذا كان الشخص يشعر بالتعب في أثناء ممارسة الأنشطة البدنية البسيطة، مثل: صعود السلالم، أو الذهاب إلى المتجر، أو التعب المفاجئ، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلات في القلب".

وتشير الدكتورة إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يعتمد أيضا على التغذية والنوم والعادات السيئة.

وتقول: "يجب أن يحتوي النظام الغذائي على أقل نسبة من الدهون المشبعة والكربوهيدرات السريعة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الطبيعي- 18- -25 كغم/ متر مربع. كما أن العادات السيئة، مثل التدخين والإفراط في استهلاك الكحول، تساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. وإذا كان الشخص ينام أقل من 6 ساعات في الليلة، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزيد بنسبة 25 بالمئة. كما أنه إذا كان هناك شخير ليلي شديد، فمن الضروري استبعاد متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم، والتي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب".

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