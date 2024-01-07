اختم بها يومك.. أطعمة تقضي على الكوليسترول المرتفع وتحميك من تصلب الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في صحة الجسم، حيث يمكن أن يعالج المشكلات الصحية الذي يعاني منها الأشخاص، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول في الدم.

لذا نظرًا لأهمية وجبة العشاء، سوف نتعرف على الأطعمة التي يمكن أن تتناولها ليلًا وتحارب الكوليسترول المرتفع وتقي من تصلب الشرايين، وفقًا لما ذكره موقع Eatingwell.

دقيق الشوفان مع الموز

يحتوي دقيق الشوفان على بعض الخصائص التي يمكن أن تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول، لأنه غني بالبيتا جلوكان، والتي تشكل في المعدة مادة تشبه الهلام وتتفاعل مع الأملاح الصفراوية لمنع امتصاص الكوليسترول وخفض مستوياته المرتفعة، كما أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان هي والموز الذي يضيف مذاقاً لذيذاً، ويعزز من صحة الجسم، وتعد تلك الوجبة محاربة للكوليسترول المرتفع وتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة للحماية من الأطعمة الدسمة.

توست القمح الكامل مع الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون غير المشبعة والألياف التي تحارب مستويات الكوليسترول المرتفعة، ما يجعله طعاماً خفيفاً ومريحاً لتناوله قبل النوم، لذا إن وجوده فوق خبز القمح الكامل يزيد من محتوى الألياف ويعد وجبة خفيفة شاملة ومرضية للعديد من الأشخاص.

الفواكه المجففة والمكسرات

الألياف القابلة للذوبان والدهون غير المشبعة لها تأثير قوي في مستويات الكوليسترول المرتفعة، كما يستطيع إدارته جيدًا، وتعد الفواكه المجففة والمكسرات غنية بالألياف القابلة للذوبان، في حين أن المكسرات هي مصدر كبير للدهون غير المشبعة والألياف أيضا ما يجعلها طعاماً مثالياً ليلًا.

نصائح أخرى لإدارة مستويات الكولسترول المرتفعة

1- الإقلاع عن التدخين أو التدخين الإلكتروني الذي يخفضان مستويات الكوليسترول الجيد أو HDL.

2- الحد من استهلاك الكحول، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار أو الجيد، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض CDC.

3- الانتظام على ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم يوميًا، حيث يمكن أن يساعد الحصول على 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة أو 75 دقيقة من الأنشطة القوية أسبوعيًا في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة.

4- الحرص على تناول الأدوية بانتظام حسب الجرعة الموصوفة من الطبيب المعالج لحالتك.

5- تأكد من التحدث مع طبيبك حول إجراء فحوصات الدم للتحقق من مستويات الكوليسترول لديك بشكل دوري، لتجنب خطر التعرض لأي مضاعفات خطيرة.

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