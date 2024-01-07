للحفاظ على التوازن الهرموني.. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - يرغب الكثير من الأشخاص الحفاظ على التوازن الهرموني لضبط الوزن بعد الإنجاب، أو للتعامل مع تغيرات سن اليأس، أو لعلاج حالات صحية مرتبطة بالهرمونات مثل السكري، أو متلازمة المبيض، متعدد الكيسات.

ولموازنة الهرمونات يجب اتباع بعض التعديلات في نمط الحياة، والأكلات الغذائية، والأدوية، وفقا لموقع "فري ويل هيلث".

وتلعب التغييرات في نمط الحياة دوراً مهما في التوازن الهرموني، وتأتي الدهون التي يُنصح بأن تأتي من زيت الزيتون، والمكسرات، خاصة اللوز، والأفوكادو، والفول السوداني، في مقدمة التعديلات الغذائية.

كذلك تساهم الأسماك الدهنية في التوازن الإيجابي، للهرمونات، وأهمها السلمون، والتونة، والهامور، والسردين.

البروتين والسكر

ويساعد البروتين الخالي من الدهون على تنظيم هرمونات الشهية، والتوازن الهرموني بشكل عام، كما أن البروتين يعزز كتلة العضلات، ما يسهم في تنظيم نسبة السكر بالدم، وبالتالي ضبط هرمون الأنسولين.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكريات والحلوى على زيادة الالتهاب وضعف تأثير هرمون الأنسولين، وزيادة هرمون الكورتيزول. ما ينتج عنه خلل في وظائف الغدتين الدرقية والكظرية.

وتوفر منتجات فول الصويا بديلاً لهرمون الاستروجين الأنثوي، ويمكن أيضاً تناول علاجات هرمونية خلال سن اليأس إذا أوصى الطبيب بذلك.

وتساهم الرياضة البدنية والحركة في تحسين التوازن الهرموني، وضبط الوزن، والحد من زيادة نسبة السكر وأيضاً الكورتيزول. وهو ما ينعكس إيجابياً على الصحة الجنسية للرجل.

وبالنسبة للنساء، تحتوي حبوب منع الحمل على هرمونات أنثوية، وتوصف للمساهمة في علاج بعض الحالات، مثل: عدم انتظام الدورة الشهرية، ومتلازمة ما قبل الحيض، ومتلازمة تكيس المبايض، ومشاكل بطانة الرحم وترقق العظام ونقص الحديد.

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