احذر.. الأطعمة الدهنية تؤثر على جسمك ودماغك بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة كاليفورنيا إن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون لا تؤثر فقط على الجينات المرتبطة بالسمنة وسرطان القولون والأمعاء المتهيجة، ولكن أيضاً على الجهاز المناعي ووظيفة الدماغ.

وأجرى الباحثون الدراسة على نماذج حيوانية، باستخدام 3 أنظمة غذائية مختلفة تحتوي على نسبة عالية من الدهون، على مدار 24 أسبوعاً، وفق ما ذكر موقع "مديكال إكسبريس".

واكتشفوا أن النظام الغذائي المليء بالدهون، حتى لو كانت نباتية، يضعف جينات الجهاز المناعي، ويخلق بيئة تزدهر فيها بكتيريا الأمعاء الضارة، التي تؤثر سلبيا على الدماغ.

ولاحظ الباحثون أنه من حيث التأثيرات على الجينات، أظهر زيت جوز الهند أكبر عدد من التغييرات، يليه زيت فول الصويا غير المعدّل.

وقالت الباحثة فرانسيس سلاديك: "هناك شائعات مفادها أن الأنظمة الغذائية النباتية أفضل، وهذا صحيح في كثير من الحالات. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، حتى من النباتات، هو إحدى الحالات التي يكون فيها هذا الأمر غير صحيح".

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