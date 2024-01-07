علامات تظهر على الجلد تكشف نقص 6 فيتامينات بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يؤدي الجلد عديداً من الوظائف المهمة، فهو يساعد على حماية الجسم من العناصر الخارجية، وتنظيم درجة الحرارة.

لكن، عندما يعاني الجسم من نقص في العناصر الغذائية، فقد تظهر على الجلد بعض العلامات التحذيرية.

في هذا التقرير، نذكر لكم أعراضاً تحذيرية يمكن رؤيتها على الجلد، تنذرك بنقص 6 فيتامينات خطيرة بجسمك، وفقًا لموقع "Livestrong".

- فيتامين سي

يسبب نقص مستويات فيتامين سي تغيرات في الجلد، مثل: سهولة الكدمات، خشونة وتشقق الجلد.

- فيتامين ب

فيتامين ب مهم يؤدي دورًا في العديد من العمليات، مثل: إنتاج الطاقة وصحة الجلد والأعضاء التناسلية.

لذا يؤدي نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى مجموعة من الأعراض، بما في ذلك التهاب الجلد، خاصة في منطقة الأنف والجبهة وخلف الأذنين، والطفح الجلدي والاحمرار حول الأعضاء التناسلية للرجل.

-فيتامين ب6

لذا إذا لاحظت بقع حمراء على الجلد ذات قشور بيضاء على الوجه وفروة الرأس، فقد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين ب 6.

- فيتامين ب12

فيتامين ب 12 ضرورياً لإنتاج الحمض النووي، وهي عملية تحدث في كل خلية، ويسبب انخفاض مستوياته عن الحد الطبيعي ظهور بقع داكنة على الجلد، خاصة في الجزء الخلفي من اليدين وأعلى القدمين، بالإضافة إلى، يصبح الجلد شاحبًا أو عديم اللون.

- فيتامين أ

الجلد الجاف والمتقشر أحد أولى علامات نقص فيتامين أ، خاصة في الوجه واليدين والقدمين، يحدث هذا لأن فيتامين أ ضروري لتكوين الكولاجين، وهو بروتين يساعد على الحفاظ على صحة الجلد.

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من هذا الفيتامين، يصبح الجلد أكثر عرضة للجفاف والتقشر.

- فيتامين ك

أحد أكثر أعراض نقص فيتامين ك شيوعًا هو ظهور الكدمات بسهولة حتى بعد إصابة طفيفة، وذلك لأنه ضروري لتكوين البروتينات التي تساعد على تجلط الدم، وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ك، تصبح هذه البروتينات أقل فعالية، ما يجعل من الصعب وقف النزيف.

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